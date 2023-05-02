Itatí Cantoral dispuesta a interpretar a Thalía en algún proyecto.

Sobre si se atrevería Itatí Cantoral a interpretar a su comadre Thalía, si es que la cantante decide contar su historia en la pantalla chica. Esto fue lo que la actriz le contestó a la prensa cuando se le cuestionó al respecto, durante la rueda de prensa que ofreció al lado de Álvaro Guerrero para anunciar la obra “Testosterona”, incluso comprometió al actor.

¿Itatí interpretaría a Thalía en bioserie?

Al respecto, Cantoral declaró ante los medios, entre ellos Ventaneando, que le encantaría encarnar a su comadre: “Imagínate, me encantaría, la vida de Thalía es padrísima, voy a empezar a practicar Álvarito”, declaró y cantó una estrofa del exitoso tema de su comadre, “Amor a la mexicana”.

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Por su parte, Álvaro Guerrero aseguró que él podría ser Tommy Mottola, a lo que Itatí le respondió entre risas, “exacto, él es mi Tommy Mottola”.

¿Qué dijo sobre la supuesta separación de Thalía y Tommy Mottola? Ya entrados en el tema fue inevitable abordar el supuesto divorcio de Thalía; sin embargo, Itatí Cantoral desmintió los rumores y aseguró que su amiga se encuentra feliz y plena al lado de su marido.

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“No, de verdad está sumamente feliz, es una mujer muy plena, es una mujer muy feliz y justamente cuando me fui ahora a desayunar con ella, que la vi bajar de ese carrazo, pero aparte tan guapa. De lejos parecía de 20 años, se ve súper bonita y hay cosas que no se pueden fingir, una de ellas es la felicidad”, recalcó la actriz.

¿Su padre recibirá un homenaje en Bellas Artes?

Itatí Cantoral celebrará su cumpleaños en medio de una atmósfera muy emotiva pues será el día en el que se realice un homenaje a su padre, el célebre compositor Roberto Cantoral, en el Palacio de Bellas Artes.

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“(Mi papá recibirá un homenaje) En Bellas Artes y estoy muy contenta, muy emocionada, para mí… imagínate qué cumpleaños tan bonito, yo creo que ahí estuvo mi papá porque Bellas Artes dio unas fechas y coincidió que fuera para justo mi cumpleaños”, agregó.

Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero presentarán la obra “Testosterona” el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, en el Centro Cultural Roberto Cantoral.