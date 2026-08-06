Ramahá revela la verdadera razón por la que subió a Daniela al balcón de MasterChef 24/7

Una vez terminada la batalla por equipos del pasado 5 de agosto, han quedado definidos los primeros dos cocineros de MasterChef 24/7 que garantizaron su permanencia en el reality show por otra semana más; sin embargo, todo parece indicar que hubo otra razón por la que Ramahá eligió a Daniela para que lo acompañara en el balcón. ¿Qué fue lo que dijo el participante yucateco? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que la mayoría de los comensales invitados votaran por el equipo amarillo liderado por Ramahá y el cocinero eligiera a Daniela para subir al balcón, el cocinero habló con sus aliados al interior del Mundo MasterChef para revelar que hubo otro motivo por el cual escogió a su "amiga de colapsos".

Ramahá afirmó que no salvó a Michelle debido a que castigaría a alguno de los integrantes restantes de las "Divas" y es que cabe recordar que si la actual portadora del Pin Negro subía al balcón, podría asignarle la insignia a cualquier compañero de su elección.

El cocinero salvado le compartió a sus compañeros que no quería cargar con las consecuencias de la decisión, ya que apuntó que seguramente Daniela o Luis hubieran resultado perjudicados por el hipotético escenario. No obstante, Carmen apuntó que la situación hubiera ofrecido buenas dosis de contenido al público que está al pendiente del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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