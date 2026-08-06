¿Cómo lograr cortes de carne jugosos y suaves al estilo MasterChef 24/7?

Cocinar a la parrilla parece una tarea sencilla a simple vista, pero cuando el reloj presiona y hay que alimentar a decenas de personas, el fuego se convierte en un juez inclemente. En uno de los desafíos más exigentes de MasterChef 24/7, los equipos se enfrentaron a la misión de preparar un asado completo con dos guarniciones para 22 comensales.

Con apenas 50 a 60 minutos de tiempo total y salidas escalonadas de 12 a 15 minutos, los capitanes tuvieron solo dos minutos para recorrer el mercado junto a un compañero y rescatar los complementos ideales para la proteína que ya aguardaba en sus estaciones. Bajo este ritmo sofocante frente al carbón, lograr que la carne no termine seca o dura exige técnica, control del calor y temple.

¿Cómo hacer que la carne quede jugosa y suave?

Para replicar en casa el nivel de jugosidad exigido por los jueces de MasterChef 24/7 la competencia, los parrilleros experimentados aplican reglas fundamentales desde el primer minuto en la estación:

Llevar la carne fría directamente del refrigerador a los braseros provoca un choque térmico que endurece las fibras musculares. Dejar que la proteína pierda el frío extremo antes de ponerla al fuego garantiza una cocción uniforme.

El error más común al cocinar sobre carbón es amontonar la proteína sobre la llama viva. Para conservar los jugos internos, se debe buscar un sellado rápido a fuego directo que cree una costra dorada; posteriormente, el corte se traslada a una zona de calor indirecto para que se cocine lentamente por dentro sin quemar el exterior.

El reposo: el secreto que no se puede omitir

En pruebas contra reloj como las de la cocina de MasterChef , la tentación de cortar la pieza inmediatamente después de retirarla del fuego es enorme. Sin embargo, ese descuido provoca que todos los jugos retenidos se derramen sobre la tabla, dejando la carne insípida y dura.

Dejar reposar la proteína entre 5 y 10 minutos envuelta suavemente en papel aluminio permite que los fluidos internos se redistribuyan de manera homogénea por todas las fibras.

