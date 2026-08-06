Luis Rivas, Chef invitado de MasterChef 24/7 destaca la importancia del agua para la preparación de cualquier asado

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 de este miércoles 5 de agosto fue escenario de asados que garantizarán la permanencia de un par de participantes en la competencia culinaria, por lo que se valieron del invaluable conocimiento en la materia del Chef Luis Rivas, experto parrillero que volvió a la cocina más poderosa de México luego de impartirle una clase personalizada a Ixdit tras haber conseguido la ventaja en la pasada gala de beneficios y castigos por haber preparado el mejor pastel salado de la noche.

Durante la preparación del asado de pescado, menú del equipo azul liderado por Ixdit y conformado por Carmen y Lancer, Poncho Cadena y Luis Rivas visitaron la estación de los cocineros para verificar la preparación del platillo; sin embargo, un aspecto del asador llamó la atención de ambos Chefs.

Al llegar a la estación, los Chefs se dieron cuenta de que el asador tenía una temperatura más alta de lo debido, en especial porque el equipo azul trabajó con colas de langosta y camarones, proteínas que no requieren de una cocción prolongada, por lo que se dieron a la tarea de ilustrar a los cocineros.

Luis Rivas le recordó a Ixdit que le había comentado durante su clase personalizada que era muy importante humedecer el asador con el fin de evitar que solamente se queme la grasa y provoque posibles accidentes durante la preparación de cualquier asado.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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