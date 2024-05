Itatí Cantoral revela por qué terminó su matrimonio con Eduardo Santamarina

En una segunda entrega de la entrevista exclusiva que Itatí Cantoral le concedió a nuestra querida Pati Capoy, titular de Ventaneando, la actriz reveló cuáles fueron las causas de su separación con Eduardo Santamarina.

En la primera entrega, Itatí reveló quiénes han sido sus grandes amores. Entre ellos destacó la presencia de Eduardo Santamarina, con quien estuvo casada y procreó dos hijos, Roberto Miguel y José Eduardo.

Itati Cantoral relata cómo fue el divorcio de Eduardo Santamarina [VIDEO] Itati Cantoral confiesa que para ella fue un golpe muy duro su divorcio de Santamarina, pues apenas llevaban casados tres años y tenía a sus hijos muy pequeños.

¿Qué dijo Itatí Cantoral? Al preguntarle cuánto tiempo duró de casada con Eduardo Santamarina, la actriz reveló que “3 años”. “Creo que ni cumplimos los 3 años”.





¿Por qué terminó su matrimonio?

Lo que más llamó la atención fue cuando reveló que su matrimonio se terminó por una infidelidad de Eduardo Santamarina, incluso bromeó con la canción de “El Venado”.

“Sí (me di cuenta de que me engañaba), pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo, y yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad. No tuve yo la madurez de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia y yo también estaba en los cuernos de la luna y con las emociones súper arriba y también tomé una decisión muy rápido y fue para mí dolorosísimo porque mis hijos estaban chiquitos... y yo, además, estaba muy compenetrada con Eduardo y juraba que jamás me iba a divorciar de él”, relató.

¿A Itatí Cantoral le dolió que le pusieran los cuernos?

Al respecto, Itatí Cantoral aseguró lo siguiente: “sí, me dolió muchísimo porque obviamente cuando te ponen el cuerno ya venía todo un paquete de que, por ejemplo, no llegaba a la casa, ya no hablábamos. Yo decía ‘ya no me quiere, no nos queremos’ y, no sé, hay muchas parejas que a lo mejor lo resuelven en terapia y en largo tiempo, pero como todo fue tan rápido y se hizo público, y como éramos famosísimos en aquella época”.

¿Fue a terapia pasa superar su rompimiento con Eduardo Santamarina?

Itatí Cantoral aseguró que todas las terapias las tomó “porque decía ‘¿cómo voy a ser una madre soltera y mis hijos sin su papa?’ Fue mi primer golpe durísimo enfrentarme al mundo real”.

Afortunadamente logró salir adelante gracias al trabajo, las terapias, sus hijos, su mamá y el tiempo, este último le permitió volver a tener una buena relación con Eduardo Santamarina.

¿Se volvió a enamorar?

A Itatí Cantoral le costó trabajo volverse a enamorar hasta que encontró el padre de su hija, al cual conoció en una televisora estadounidense. Cabe mencionar que de esa relación surgió María, su hija, quien llegó a este mundo de forma sorpresiva.

