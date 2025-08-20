La hermosa planta de interior que es resistente, necesita poca luz y da flores preciosas

En el mundo de la naturaleza, existe una planta de interior que es una de las favoritas, pues se ha ganado su lugar por lo bonita y lo resistente que resulta: El espatifilo (Spathiphyllum), también conocido como Lirio de la Paz o Cuna de Moisés, es de esas plantas que se adaptan casi a cualquier rincón. Por eso, aquí te decimos cómo cuidarla para que dé flores y que adorne tu hogar.

Esta especie, además de ser práctica, aguanta bien en lugares con poca luz, no pide cuidados complicados y, cuando florece, sorprende con esas espatas blancas que parecen iluminar el espacio por sí solas.

¿Por qué el espatifilo (Cuna de Moisés) es especial? Estos son sus beneficios

El espatifilo viene de las selvas tropicales de América Central y del Sur. Su nombre en griego mezcla spathē (espada) y phýllon (hoja), por la forma puntiaguda de su follaje.

Pero lo que realmente le dio fama no fue solo su aspecto elegante, sino algo más: sus beneficios. Estudios como el NASA Clean Air Study comprobaron que ayuda a purificar el aire, eliminando toxinas comunes en interiores. Por eso se volvió tan popular en casas y oficinas, porque además de decorar, también mejora el ambiente.

¿Cómo se cuida la Cuna de Moisés para que crezca sana y florezca?

El espatifilo (Cuna de Moisés) es agradecido, pero hay que darle lo básico. Sigue estas recomendaciones para que crezca sana:



Luz : se lleva mejor con la iluminación indirecta. Mucho sol directo y sus hojas se queman.

: se lleva mejor con la iluminación indirecta. Mucho sol directo y sus hojas se queman. Riego : la tierra debe estar húmeda, nunca encharcada. Un truco sencillo es meter el dedo: si está seco unos centímetros abajo, ya es hora de regar.

: la tierra debe estar húmeda, nunca encharcada. Un truco sencillo es meter el dedo: si está seco unos centímetros abajo, ya es hora de regar. Temperatura : prefiere climas templados, entre 18 °C y 24 °C.

: prefiere climas templados, entre 18 °C y 24 °C. Maceta y sustrato: necesita buen drenaje y una mezcla ligera que retenga algo de humedad.

🪴 Hoy te muestro mi secreto para hacer florecer una cuna de moisés. 🪴 Si tienes un lirio de la paz o Spathiphyllum y no logras hacer que florezca, este video definitivamente es para ti. Te comparto unos tips que de seguro te ayudarán: 🐶🪴 ✅ Necesita de abundante luz filtrada o brillante para dar flores, nunca sol directo. 🌞 ✅ Requiere macetas pequeñas para que se concentre en dar hojas y flores. 70% planta y 30% maceta. 🪴 ✅ Abona constantemente en la temporada de calor con una fuente rica de fósforo y potasio. 💪🏽 ✅ Poda las hojas viejas y dañadas de tu planta para permitir el desarrollo de nuevos brotes y flores. 🍃 ✅ Estresa tu planta con falta de riego para estimular el desarrollo de flores. Riega solo cuando tu planta muestre signos de falta de agua. 💧 Si llegaste hasta aquí es porque en serio necesitas y quieres tener o hacer florecer esta planta. Anímate que yo te ayudo. 🐶🪴 🍀 Nos vemos, mataplantas. 🍀

Con retirar hojas marchitas, trasplantarlo cada par de años y darle un poco de fertilizante en temporada de crecimiento, es suficiente para que regale flores blancas varias veces al año.

Este es el significado espiritual de la Cuna de Moisés (espatifilo), según el Feng Shui

El espatifilo también tiene un lado simbólico. En el lenguaje de las flores representa paz, pureza y prosperidad, por lo que suele regalarse en ocasiones especiales. En el Feng Shui, se considera una planta que equilibra la energía, aporta calma y favorece la buena comunicación dentro del hogar.

Como ves, no es solo una planta bonita: es resistente, purifica el aire, florece con frecuencia y llena de armonía cualquier espacio. Una verdadera joya para quienes buscan naturaleza en casa sin complicarse la vida.