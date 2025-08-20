¿Cuándo se estrena el video? Milica revela detalles de su promesa a Ángel Avid

La victoria de la streamer argentina Milica en Supernova Strikers no solo la coronó como campeona del evento, también la colocó en el centro de las tendencias gracias a la promesa que hizo a través de TikTok. Durante su discurso de triunfo, recordó que mantiene su palabra con un fan que le pidió una cita y cuyo comentario se volvió viral en las redes sociales.

Previo a la pelea, Milica había publicado un reto en la plataforma asegurando que cumpliría el deseo del comentario con más “me gusta”. Entre miles de mensajes, destacó el de un seguidor que pidió salir con ella, acumulando más de dos millones de likes. Con su victoria, la creadora confirmó que lo llevará a cabo, lo que encendió la expectativa en redes.

Milica cumple su palabra con Ángel Avid

En el Palacio de los Deportes, la argentina aprovechó el momento de celebración para reiterar que la promesa sigue en pie. “Le voy a cumplir la promesa”, expresó, dejando claro que su triunfo no solo se queda en el cinturón, sino también en la conexión con quienes la han seguido a lo largo de su carrera.

La noticia de la cita prometida rápidamente se convirtió en tema viral, mostrando cómo Milica logra transformar simples interacciones digitales en fenómenos digitales masivos. Sus seguidores celebran la cercanía y autenticidad con la que se ha ganado un lugar en la escena del streaming y ahora también en el cuadrilátero.

Brilla dentro y fuera del ring

El combate contra Mercedes Roa no fue sencillo, pero Milica demostró técnica y experiencia para llevarse el cinturón. Más allá del triunfo deportivo, la argentina robó reflectores con la historia detrás de su promesa, consolidándose como una de las grandes protagonistas de Supernova Strikers.

Con esta victoria y el gesto hacia su comunidad, Milica no solo ganó un título, sino que también dejó uno de los momentos más comentados y virales del evento.

