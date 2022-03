Ivonne Montero reacciona a la detención de Pascacio López.

Ivonne Montero así reaccionó a las acusaciones contra Pascacio López.

Ivonne Montero reacciona a la noticia de que su expareja Pascacio López fue detenido por el delito de aparente violación que denunció la actriz Sarah Nichols, con quien compartió créditos en la serie Guerra de Vecinos. Los hechos habrían ocurrido justamente durante la grabación de dicho proyecto en Guadalajara.

“Pues mira, ahora sí que mala tarde para ella y pues que pague lo que tenga que pagar”, señaló la actriz y cantante.

Y aunque en su momento Ivonne relató haber vivido episodios de violencia durante su relación con Pascacio, quien por cierto después fue pareja de Irán Castillo y Verónica Toussaint, niega que la violentó sexualmente.

“Yo sí me sentí violentada, no a ese grado porque yo no lo permití. A la tercera vez que pasó, le dije chao y ahí quedó. Sé de Irán que una vez me dijo que la pasó mal, no me dio detalles por supuesto y conozco muy poco. Cuando supe que estaba bien, me sentí muy feliz, pero no sabía sus antecedentes”, puntualizó.

“Conmigo poco a poco se fueron encendiendo esos focos rojos, la verdad sí me daba un poco de temor porque tengo una hija y las dos estamos solas, no sé qué alcances pudiera tener”, añadió.

Por cierto, Ivonne revela que Vanessa Bauche la contactó para que se uniera en una denuncia por acoso laboral que ella interpuso en contra de Pascacio López: “En algún momento se comunicó conmigo para apoyar y le dije que no porque no había tenido una experiencia tan fuerte”.

