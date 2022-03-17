Pascacio López es detenido en Guadalajara por presunto abuso.

La actriz Sarah Nichols denunció a Pascacio López por abuso sexual, según un comunicado dado a conocer por los abogados de la víctima.

El actor se encuentra detenido en Guadalajara en una audiencia de vinculación a proceso, donde podría pisar la cárcel en caso de hallar elementos en su contra.

No obstante, Pascacio López podría alargar el periodo de investigación entre 74 a 144 horas para que se le dicte su situación jurídica.

“Fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a la Guadalajara, Jalisco en cumplimiento de una orden de aprehensión, liberada por un juez de control, juicio oral, y ejecución penal, especializado en violencia contra las mujeres, del Supremo Tribunal de Justica del poder judicial del Estado de Jalisco”, subraya el comunicado de los abogados de la víctima.

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Pascacio López enfrentará una audiencia esta tarde

Olivia Rubio Rodríguez, Arturo Ramírez Muñoz y Miguel Ángel López Suárez, abogados de la víctima, revelaron que el actor “enfrentará la imputación en audiencia inicial, a cargo de la Fiscalía General del Estado de México, por el hecho con apariencia de delito de violación, cometido en contra de la víctima”.

Tanto la víctima, como esta asesoría jurídica, confiamos en que el poder judicial del Estado de México, en el momento procesal oportuno, dicte auto de vinculación a proceso, en contra del imputado e imparta justicia en este caso doloroso

Los abogados de Sarah Nichols invitan a los medios de comunicación a tratar el tema con ética.

“Respetuosamente, instamos a los medios de comunicación a que en caso de que consideren información sobre este asunto, lo hagan apelados a las mejores practicas para casos en los que se encuentran involucradas víctimas de violencia sexual y la norma vigente de nuestro país”, subraya el comunicado.

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