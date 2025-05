Ivonne Montero narra altercado con Humberto Zurita y asegura que casi la golpea

Vaya nueva polémica la que se ha generado en el mundo del espectáculo, gracias a las recientes declaraciones de Ivonne Montero, quien narró el altercado que tuvo hace algunos años con Humberto Zurita.

Hace algunos años, Ivonne Montero y Humberto Zurita compartieron créditos en la telenovela “Secretos del Alma”, donde supuestamente el viudo de Christian Bach habría maltratado a su co-protagonista.

¿Qué fue lo que pasó entre ambos?

En entrevista para el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino”, Ivonne Montero dijo que cuando comenzó a grabar con Humberto Zurita la química entre ambos fue muy buena; sin embargo, su actitud de pronto cambió.

“Para mí era: ‘Wow, voy a protagonizar mi primera telenovela en México a mi regreso, al lado de Humberto, como protagónico’, era lo más deseado que cualquier actriz pudiera tener”, declaró.

De acuerdo con Montero, Humberto Zurita de pronto comenzó a portarse “muy grosero, despectivo, me dejó de hablar, era muy raro, no alcancé a entender”.

¿Humberto Zurita casi la golpea? Reveló que en una escena Humberto Zurita le lanzó un libro con furia y casi la golpea, pero lo que más llamó la atención fue que eso no estaba en el guion.

“Agarró un libro y me lo aventó, me pasó rozando, no estaba marcado en la escena, no estaba marcado ese nivel de él, el mío sí, porque era la que venía a reclamarle. Se transformó y casi me golpea. Me paré y le di dos, tres gritos y le dije: ‘A mí si me tocas, Humberto, y no te la acabas’. Con groserías y todo le tuve que gritar, nunca se lo espero”, recalcó Ivonne Montero.

Posteriormente, la actriz reveló que entró en un lapso de ansiedad y se tuvo que tomar unos días tras el fuerte incidente que vivió con el actor. Pero la cosa no terminó ahí, pues asegura que sucedió una cosa extraña en otra escena.

“Le dio una patada a la cama y la cama me golpeó, le dije ‘me golpeaste, cuidado’, y me dice ‘quítate porque voy a volverlo a hacer, ¡quítate!’, enfrente de todo mundo, muy grosero, entonces me quité y le pegó un patadón a la cama y yo '¿qué?’... fue muy extraño”, reiteró.