Ivonne Montero revela detalles del supuesto abuso que vivió de parte de un fantasma

Hace algunas semanas, la actriz y cantante Ivonne Montero sorprendió a propios y extraños luego de revelar que, en el pasado, sufrió un abuso de parte de un fantasma, hecho que consternó a cada uno de sus seguidores. Ahora, la antes mencionada tomó la decisión de hablar sobre el tema con más detalles, hecho que dejó boquiabiertos a quienes la idolatran.

Fue en marzo del 2025 cuando Ivonne Montero se convirtió en tendencia luego de asegurar que había sido abusada sexualmente por un fantasma, hecho que, en principio, generó burlas de parte de los seguidores. Ahora, durante una charla con Gustavo Adolfo Infante, la actriz reveló más detalles respecto a este suceso paranormal que vivió, mismo que la acompañará durante toda su vida.

¿Ivonne Montero fue abusada por un fantasma?

En primera instancia, Ivonne Montero estableció que, en más de una ocasión, el diablo se le ha aparecido en sus dueños. De hecho, mencionó que, mientras dormía, sintió como un ser se ponía encima de ella, hecho que le generó angustia y que la obligó a ejercer fuerza para liberarse de esta temida situación, en palabras que de inmediato generaron eco en redes.

“Empecé con sueños raros, con el diablo que me decía que venía por mi y que me iba a encontrar. De repente empecé a escuchar voces y me empezaron a tocar cuando estaba dormida. En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté y era una sombra que estaba encima de mi. La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan seguido, ya no tan agresivas”, sentenció.

¿Desde cuándo comenzó a tener sucesos paranormales Ivonne Montero?

En una parte de la entrevista, Ivonne Montero subrayó que este tipo de situaciones paranormales la han perseguido prácticamente desde que era niña a través de escuchar voces de mujeres y niños. No obstante, evidenció que los tocamientos y supuestos abusos sexuales que ha recibido (señalando que nunca habló de una violación), son más nuevos.