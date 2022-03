Ivonne Montero reacciona a la detención de Pascacio López.

Ivonne Montero reaccionó a la reciente vinculación a proceso de Pascacio López, quien fue detenido en Jalisco por el supuesto delito de violación.

Ivonne Montero así reaccionó a las acusaciones contra Pascacio López.

“Es lamentable lo que pasó, no con él, sino con las personas que estuvieron afectadas. Tarde o temprano tenía que suceder algo así. Le tocará enfrentar la realidad de las cosas. Me da gusto que las leyes empiecen a ejercer su poder sobre este tipo de situaciones”, expresó la cantante en su reciente encuentro con la prensa.

Ivonne y Pascacio mantuvieron una relación sentimental hace algunos años, misma que terminó por supuestos actos de violencia por parte del actor.

La mexicana recordó los momentos agresivos que pasó junto al histrión de Guerra de Vecinos.

“Soy muy ajena a este tipo de situaciones, que bueno que soy muy ajena al tema. Sí me violentaba de alguna manera. No hubo cuestiones violentas físicas, no fue tan grave, siguió sucediendo con distintas mujeres y ahora le tocará enfrentarlo”, expresó.

Montero no descarta unirse a Sarah Nichols para contar su historia de violencia con Pascacio López.

“Podría ser… tendría que cuestionarme y asesorarme. No habría pruebas, más que cuando salió a la luz esta situación”, concluyó.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a Pascacio López por violación.

Pascacio López es vinculado a proceso

Los abogados de Sarah Nichols dieron a conocer que Pascacio López fue vinculado a proceso por el delito de violación.

El histrión mexicano fue detenido el pasado jueves 17 de marzo en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara. El pasado martes 22 de marzo, el bufete de abogados de la actriz confirmó la vinculación a proceso de Pascacio López a través de un comunicado de prensa.

Las autoridades de Guadalajara, Jalisco, encontraron pruebas suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria.

“Jorge “N” quedará en prisión preventiva oficiosa durante el resto del proceso, al tratarse de un delito que requiere esta medida cautelar, de conformidad con lo que dispone la Constitución Federal”, señala el comunicado.

También te puede interesar: Salen a la luz los mensajes entre Pascacio López y Sarah Nichols.