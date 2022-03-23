Salen a la luz los mensajes entre Pascacio López y Sarah Nichols.

Ventaneando tuvo acceso exclusivo a la denuncia, que por un delito que con apariencia de violación, presentó la actriz Sarah Nichols en contra del actor Pascacio López en octubre del año pasado, relatando que los hechos ocurrieron justo un año antes, cuando ambos se conocieron en el rodaje de la serie Guerra de Vecinos en Guadalajara, Jalisco.

Recuérdese que a raíz de dicha denuncia, el actor fue detenido el miércoles pasado y trasladado a ese estado, donde ahora enfrenta la audiencia en la que se definirá si es vinculado o no a proceso.

En el documento, la víctima de 39 años de edad acusa al actor de haberla violentado sobre un colchón que ella tenía en el piso de su departamento, luego de haber pasado el día juntos en la terraza de su condominio en la ciudad de Guadalajara.

Pero después de tomar varias cervezas, el actor le pidió permiso a la agraviada de usar su baño, argumentando que los de las áreas comunes estaban cerrados, petición a la que Sarah accedió.

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Sarah Nichols acusa a Pascasio López de supuesto abuso sexual

Luego de ello, Sarah describe que su agresor se abalanzó sobre ella sometiéndola, violándola y obligándola practicarle sexo oral.

Al término de la violación, Sarah recuerda no haberle reclamado nada a Pascacio por miedo a que pudiera agredirla de nueva cuenta.

Y aunque siguieron viéndose en el set de filmación, ella tampoco quiso contarle a nadie lo ocurrido por miedo a ser señalada.

En la declaración de Sarah, también destaca que tras los hechos ocurridos en su domicilio, decidió dejar su departamento, incluso el país, y volver a vivir a Estados Unidos, donde son originarios sus padres.

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