FOTOS | ¡Residente estrena canción en donde ataca a J Balvin!

El productor de música argentino, Bizarrap, lanzó su BZRP Sessions número 49, ¡y vaya que sorprendió a todo Latinoamérica! Pues esta vez fue con la colaboración de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, sí, el vocalista de Calle 13.

El puertorriqueño rapeó sobre la música del productor, pero eso no fue lo que sorprendió, ¡sino que aprovechó para dedicarle varias líneas a J Balvin! Con quien desde hace algunos meses, mantiene una rivalidad... ¿Se acuerdan del hot dog?

La nueva sesión es la más larga que ha producido Bizarrap hasta el momento, con casi 9 minutos de duración, ¡y al parecer, la más exitosa, pues después de un par de horas arriba en plataformas digitales, tiene más de 2 millones de vistas! “El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando”... Son algunas de las líneas que Residente lanza a Balvin... Te contamos más detalles en las fotografías.

