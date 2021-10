¿Qué pasó entre Residente y J Balvin? ¡Te contamos el chisme!

Luego de que J Balvin criticara a los premios Grammy, ¡Residente le contestó con un video diciendo que su música es como un carro de hot dogs!

Hace unos días que se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy 2021, el reggaetonero J Balvin mostró su inconformidad, pues dice que la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a a quienes no valoran en sus nominaciones, ¡pero sí los utilizan para tener rating! Ya que los invitan para que hagan un performance en los premios.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto... Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”. Dijo José.

El tema se volvió de inmediato tendencia en redes sociales y llegó a ojos y a oídos del tambien cantante de urbano, Residente, ¡y no se quedó callado! Esto fue lo que dijo...

Residente contra J Balvin “tu música es como un carrito de hot dogs”.

Luego de las declaraciones de J Balvin en redes sociales, Residente no se quedó callado y quiso expresar su opinión. Publicó un video que muchos cibernautas pensaron algo “personal” contra Balvin. Fue en su cuenta de Instagram que explotó la bomba, pues lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces ¿por qué yo tengo 31 grammys? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”. Dijo Residente.

Además, no le parece correcto decirle a reggaetoneros como Myke Towers que no asista, cuando es la primera vez que tiene nominaciones. “Porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados... Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones” . Continuó diciendo en su video Residente.

También aseguró que como el año pasado estuvo nominado, no hizo boicots, ¡y ahora sí los hace! “Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste uno solo y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”. ¡BOOOOM! Esto se descontroló.

Residente remató su video comparando a J Balvin con un carrito de hot dogs. “Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”. ¡Qué fuerte!

Hace unas horas, J Balvin subió fotos a su cuenta de Instagram, junto a un carrito de hot dogs... ¿Será que lo tomó con humor?

¡Te seguiremos contando todo lo que pasa con este tema caliente!

