Jacky Bracamontes recuerda el fallecimiento de su bebé: “Estuvo muerto dentro de mi”

Jacky Bracamontes ha estado un tanto alejada de los medios tradicionales después de concretar una espectacular carrera como actriz, aunque lo anterior no exime que, de vez en cuando, se presente para brindar detalles de su día a día. Esto fue lo que ocurrió recientemente, en una entrevista en donde dio los pormenores de la difícil situación que vivió cuando su bebé falleció.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Jacky Bracamontes tuvo a su primera hija en el año 2013; sin embargo, este suceso fue bastante amargo dado que ella tenía un gemelo, mismo que desafortunadamente no llegó a la vida. De hecho, la situación fue tan complicada para la actriz que dio a conocer que el pequeño permaneció muerto durante tres días dentro de ella.

Jacky Bracamontes revela más detalles sobre el fallecimiento de su bebé

En primera instancia, vale decir que Jacky Bracamontes se casó con Martín Fuentes en 2011 para, dos años después, tener a su primera niña. Este embarazo en un principio estaba programado para ser gemelos, aunque uno de ellos murió cuando la actriz tenía siete meses de gestación: “El médico me dijo que era normal, pero tuve que correr al hospital. Me checaron y uno de los corazones se escuchaba bien, el otro muy bajito”, explicó.

En la charla que tuvo con Yordi Rosado, la actriz también señaló que la noticia de que su bebé había fallecido en su vientre fue muy difícil asimilar y, por lo fuerte que fue, nadie quería decírsela: “Todos se quedaron en silencio y escucho llorar a un bebé (...) Nadie me quería decir que murió mientras estaba con la panza abierta y desangrándome. Cuando desperté al otro día me contaron que mi bebé no la libró, nació azulito porque ya había fallecido”, sentenció.

¿Cómo afectó esto su recuperación?

Finalmente, Jacky Bracamontes comentó que el deceso de su bebé afectó seriamente tanto su recuperación física como mental, esto al grado de no producir leche ni tener las fuerzas suficientes para cargar a su hija: “Lloré meses, sentí que se me cayó el mundo. Me sentía débil emocionalmente y esto causó problemas en mi recuperación, estuve más de 20 días en el hospital”.