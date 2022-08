Survivor México: Jacky Ramírez responde a las burlas de Gabo Cuevas.

La semana pasada se unió Jacky Ramírez a Survivor México, desatando infinidades de opiniones en las redes sociales por la contundente personalidad de la influencer.

¿Quién es la nueva integrante de Halcones? Conoce a Jacky Ramírez.

Gabo Cuevas también se llevó la atención, pues se colocó dos cocos en el pecho para imitar a la nueva integrante de la Tribu Halcón.

Por si fuera poco, el reportero de espectáculos criticó la forma de correr de Jacky, asegurando que hacer ver los circuitos como “pasarelas”.

“Yo creí que el circuito era una pasarela porque había mucha gente lenta... como por ejemplo cuando pasó Jacky”, dijo Gabo tras ganar la ducha para la Tribu Jaguar.

Jacky Ramírez responde a Gabo Cuevas

Luego de las fuertes críticas de Gabo Cuevas en la ceremonia, la nueva participante tomó la palabra y le hizo una petición al reportero.

“Agradezco que me veas tan bonita, pero le eché muchas ganas. Te voy a decir algo: si yo no me meto contigo y no te dirijo la palabra, tú no te metas conmigo, ¿va?”, expresó ante verdes y amarillos.

Sin embargo, el capítulo de esta noche también sacará chispas, luego de que Jacky Ramírez imponga sus propias reglas en la tribu verde.

“Yo elegí esta batalla y me voy a quedar hasta el final... ahora las cosas van a ser como yo quiero o sino no van a ser”, contó.

Recordemos que Jacky Ramírez llegó para suplir a Fátima, luego de que esta última se lesionara una rodilla y tuviera que abandonar Survivor México.

Desde su primer día en la competencia, la participante causó controversia, pues se dijo una “líder nata” dispuesta a imponer sus propias reglas en Survivor México.

No te pierdas Survivor México esta misma noche para ser testigo de nuevos duelos entre ambas tribus, pues además Warrior tiene importantes anuncios para los sobrevivientes.

