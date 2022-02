FOTOS | James Rodríguez niega romance con Karol G, pero su lenguaje corporal lo delata.

En redes sociales ha corrido como pólvora que el futbolista colombiano mantiene una relación con “La Bichota”, pero éste se ha encargado de negarlo.

Desde hace unas semanas corre como pólvora el rumor que involucra sentimentalmente a Karol G con James Rodríguez por unas fotografías donde se puede ver a los colombianos conviviendo entre amigos, con una sonrisa de oreja a oreja y claro, muy juntitos.

Después de que salieran a relucir las instantáneas, no ha dejado de sonar que este par tiene una relación amorosa.

Tras los rumores, el futbolista habló por primera vez sobre su situación sentimental: “Estoy soltero, no estoy con nadie. Ya les dije que no crean en todo lo que dicen ¿Si estoy con alguien? ¡Así no es! Estoy soltero, no estoy con nadie”.

Pese a que el futbolista aclaró que en este momento es un hombre soltero, los usuarios de las redes sociales no creen en sus palabras por un detalle ¡Su lenguaje corporal!

“Su lenguaje corporal dice otra cosa”, escribió un usuario al pie el video donde se ve a James hablando sobre su supuesto romance, y es que según otros lectores, cuando una persona habla con franqueza mira de frente y sin titubear, lo que no hizo James durante un encuentro en línea que tuvo con sus seguidores.