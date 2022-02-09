FOTOS | Seguidores de Karol G y James Rodríguez sueñan con verlos como pareja.

La cantante Karol G habría olvidado a su ex novio Anuel AA en los brazos del famoso futbolista colombiano James Rodríguez con quien supuestamente desde el pasado mes de noviembre mantiene una relación amorosa.

Los rumores comenzaron cuando el 17 de junio del 2021, el ex futbolista del Real Madrid subió una imagen en sus redes sociales con la intérprete de ‘Bichota’ a quien etiquetó, además de acompañar la fotografía con una bandera colombiana y un emoji de ‘fuego’.

Los chismes incrementaron cuando el jugador de la Selección de Colombia se tiñó el pelo del mismo color que Karol G. Cabe destacar, que Salomé Rodríguez, hija del actual jugador del Al-Ryyan también posó con la cantante.

Una persona cercana al futbolista habría confirmado para un medio de espectáculos que los colombianos sostenían una relación amorosa.

“Es amigo de un integrante de la Selección Colombia que es muy amigo de James, y él le dijo que sí, que ellos están juntos desde hace meses. Cuando se pintó el cabello de azul ya andaban”.

Por ahora esta supuesta relación es solo un rumor que los seguidores, tanto de la cantante como del futbolista, se han encargado de hacer más fuerte con el paso de los días, además, les han pedido confirmar si están de romance o bien que se den una oportunidad y puedan celebrar este San Valentín como se debe.