Esta es la condición que Pati Chapoy puso al Escorpión Dorado para estar en Al volante.

Escorpión Dorado se ha convertido en uno de los personajes más divertidos y queridos de la plataforma YouTube.

Una de sus dinámicas más populares del youtuber es Al Volante, misma que próximamente contará con la participación de nuestra querida Pati Chapoy.

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El acuerdo para que nuestra querida Pati Chapoy se suba al auto del youtuber fue en octubre; sin embargo Alex Montiel, nombre real del Escorpión Dorado, tendrá que acceder a ciertas condiciones.

En nuestra emisión de Ventaneando, nuestra titular reveló que será parte de Al volante con el fin de pasar un momento divertido y abordar temas sobre su vida.

Sin embargo, antes de que esto ocurra, Pati Chapoy pidió al famoso que la temática a la que está acostumbrado en donde habla con groserías y albures, no exista.

La nueva dinámica

Nuestra periodista aclaró que si bien sí colaborará con el influencer, ahora será ella quien realice las preguntas.

El lunes entrante (me subo al auto). No se va a atrever (a hablar con majaderías) porque le puse esa condición, le dije: ‘Aquí en tu coche, la que hace las preguntas soy yo’

Cabe mencionar que Alex Montiel señaló que su éxito y fama en YouTube no hubiera sido posible sin la formación que obtuvo cuando trabajó en nuestra casa, TV Azteca, empresa que le abrió las puertas cuando tenía 24 años y le otorgó grandes conocimientos y herramientas que ha puesto en práctica.

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