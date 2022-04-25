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FOTOS | Javi Márquez, ¡sí se llevó un título, el de "El Mejor Papá"!

Javi Márquez le prometió un título a su hija y lo cumplió... ¡Se ganó el título como “Mejor Papá del Exatlón”! Así fue su eliminación.

Por: TV Azteca

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