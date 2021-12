Nieta de Javier Castro rompe en llanto en misa de despedida.

Daniela Castro ofreció una misa por el sensible fallecimiento de su papá Javier Castro, donde nuestras cámaras de Venga la Alegría acompañaron a la familia y a la actriz.

La misa del eterno descanso del cantante tuvo lugar en la Parroquia del Señor de la Resurrección, donde la actriz dio el último adiós al exintegrante de Los Hermanos Castro.

“No es una despedida, es un hasta luego para mi papi. Fue un hombre guerrero, amigo, el mejor consejero, confidente, cómplice, hermano, papá, suegro. La verdad era súper optimista, amaba la vida, le apasionaba todo lo que hacía. Fue un extraordinario músico, pero lo mejor es que fue un gran papá”, expresó la mexicana a la prensa.

Javier Castro formó parte del grupo musical Los Hermanos Castro

Daniela Castro, hija de Javier Castro, expresó que Los Hermanos Castro fueron una de las dinastías más importantes en la industria musical.

“No nada más mi papá, Los Hermanos Castro fueron una dinastía importantísima en el medio de la música; fue el primer grupo músico vocal que inauguró el Caesars Palace en Las Vegas”, subrayó.

Nieta de Javier Castro rompe en llanto en plena misa

La misa del último adiós de Javier Castro contó con la presencia de Danka Castro, nieta del cantante.

La joven leyó una carta que le escribió a su abuelo; sin embargo, no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

“Nunca voy a olvidar tu sonrisa cuando me veías llegar a tu casa. Siempre malcriando a tus nietos, aún cuando tus hijos te decían que no. Nunca le decías que no a un nieto tuyo”, expresó Danka.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) anunció la muerte de Javier Castro con un comunicado de prensa el pasado sábado 18 de diciembre de este mismo año.

“La ANDI México comunica el fallecimiento del socio intérprete Javier Castro, integrante del grupo musical Los Hermanos Castro; y padre de nuestra socia, la actriz Daniela Castro. A sus familiares y amigos les mandamos condolencias”, señala el escrito.

