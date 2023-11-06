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Exatlón México 2024
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JAVIER MÁRQUEZ | AZULES

Javier Márquez está listo para demostrar sus habilidades en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!

Javier Márquez Exatlón México

Escrito por: Palmira Silva

APODO: BIG PAPI

EDAD: 32 AÑOS

ESTADO: JALISCO

DISCIPLINA: ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Galerías y Notas Azteca UNO