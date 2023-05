JC Reyes se disculpa con Rosalía por filtrar imágenes manipuladas de la cantante.

La carrera de Rosalía sigue en aumento, sobre todo después del éxito que tuvo en la CDMX con su presentación en el Zócalo; sin embargo, se vio empañada por un reciente incidente con el rapero español JC Reyes.

Descubre los dotes como cantantes de los conductores en “Karaokeando”.

‘La Motomami’ enfureció en redes sociales después de que su compatriota publicara una serie de fotografías de ella manipuladas y donde aparecía con poca ropa.

Te puede interesar:Rosalía responde a fotos falsas donde un rapero la muestra desnuda.

¿Cómo reaccionó Rosalía?

La intérprete de “Despechá”, “La Fama”, “Beso”, entre otras, recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su malestar por lo hecho por JC Reyes. “Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo que da es pena”.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

¿Qué dijo JC Reyes? JC Reyes compartió las fotografías manipuladas de Rosalía en sus historias de Instagram y aseguró que eran reales y que la cantante se las había enviado: “¿Cómo que yo no puedo estar subiendo fotos de la chavala, fotos que me manda a mí, tío?”.

Además de eso, JC Reyes le envió un mensaje a Rauw Alejandro, prometido de ‘La Motomami’, mientras cantaba un fragmento de “Más rica que ayer”, de Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kings.

También te puede interesar: Nuevo Medio Metro se postula para estar con Rosalía en el Zócalo y ya le respondieron.

¿JC Reyes le pidió perdón a Rosalía?

La mañana de este jueves 25 de mayo, el intérprete de “34 Amor y Mafía” subió a su cuenta de Instagram un video en el que se le ve manejando su auto de lujo. En la publicación etiquetó a Rosalía, quien un día anterior lo acusó de utilizarla para impulsar su imagen.

En el mensaje si bien le pidió disculpas, también justificó los motivos por los que compartió las imágenes manipuladas: “Este video es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo”.

“Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando”, declaró JC Reyes.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial muestra cómo se verían los hijos de Rauw Alejandro y Rosalía.

Por último, el rapero indicó que solo subió las imágenes como “algo divertido”, por lo que nunca pensó que fueran a afectar a ‘La Rosalía’, así que le pidió perdón: “Yo lo subí sin más en plan risas, si a ella le ha sentado mal, yo le pido disculpas a Rosalía aquí en directo delante de todo el mundo de corazón porque las personas también se equivocan”.

“Soy un hombre que reconozco mis errores, a lo mejor he fallado, o no lo había subido con la intensión que ustedes están interpretando pero viendo ya lo interpretado se está saliendo un poco de contexto; quiero pedir disculpas, es lo único que puedo hacer y no se molesten, ni piensen las cosas de otra manera”, finalizó.