Nuevo Medio Metro se postula para estar con Rosalía en el Zócalo y ya le respondieron.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sorprendió a propios y extraños luego de anunciar en su cuenta de TikTok que Rosalía, mejor conocida como la ‘Motomami’, se presentará de forma gratuita en el Zócalo el próximo 28 de abril. Ante ello, el Nuevo Medio Metro se postuló para aparecer junto a la cantante española.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la intérprete de temas como “Despechá”, “Malamente”, “La Fama”; entre otros, se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 28 de abril en punto de las 20 horas.

Te puede interesar: Nuevo Medio Metro envía mensaje al original: “Si me lo ponen, nos echamos un tiro”.

¿Medio Metro quiere estar junto a Rosalía?

Uno de los personajes que sigue acaparando los reflectores es Jonathan Uriel, mejor conocido como el Nuevo Medio Metro, quien sigue en disputa con el original, quien es el único que cuenta con los derechos del nombre y su uso luego de registrarlo a su nombre.

También te puede interesar: Rosalía en el Zócalo CDMX: ¿Cuándo y a qué hora es el concierto de la Motomami?

Después de que se diera a conocer que Rosalía se presentará el próximo 28 de abril en el Zócalo, Claudia Sheinbaum ha recibido múltiples mensajes, uno de ellos vino del Nuevo Medio Metro, quien además de felicitarla le pidió la oportunidad de algún día estar en uno de sus eventos.

“Saludos Claudia, espero muy pronto me invites a un evento en CDMX; ya que soy de Tacubaya, la verdad te admiro mucho, eres una gran mujer”, público el famoso bailarín.

Te puede interesar: Nuevo Medio Metro se separa de Sonido Pirata.

¿Claudia Sheinbaum le respondió? La respuesta de la jefa de Gobierno de la CDMX no se hizo esperar y a través de Facebook, le pidió a Jonathan Uriel que le enviara sus datos para poderle cumplir su deseo: “Claro que sí, pásame tus datos por DM”.

¿Se molestará el Medio Metro original?

Después de que la jefa de Gobierno le pidiera sus datos al Nuevo Medio Metro, es probable que José Eduardo Rodríguez, Medio Metro Original, no esté muy contento pues en más de una ocasión ha mostrado su descontento cuando prefieren contratar a su rival antes que él, tal como lo hiciera recientemente la Liga MX, que invitó a Jonathan Uriel al medio tiempo del encuentro entre Puebla y Toluca y que no dejó nada contento al bailarín.