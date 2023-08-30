Jenni Rivera: La Vida de una Diva, conoce la historia de una mujer sorprendente

Uno de los rasgos más importantes en los 30 años de historia de TV Azteca, es llevar el mejor contenido a la pantalla de millones de televidentes, por lo que ahora tendremos una gran serie por la señal de Azteca UNO y en esta ocasión se trata de la vida de Jenni Rivera, una de las mujeres más importantes en la historia de la música regional mexicana.

Los detalles de su historia los podrás seguir en la nueva serie biográfica Jenni Rivera: La Vida de una Diva, una forma distinta de conocer a la cantante que con sus canciones , rompió todos los estereotipos que habían en ese momento.

Jenni Rivera: La Vida de una Diva. Historia de una mujer inigualable

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¿Cuándo ver el inicio de Jenni Rivera: La Vida de una Diva?

La cita para poder ver el gran inicio de Jenni Rivera: La Vida de una Diva, es el próximo sábado 2 de septiembre en punto de las 23:00 horas, por la señal de Azteca UNO.

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Sin duda, el momento perfecto para estar en familia y conocer un poco más sobre la vida de la mujer que abrió el camino a las cantantes en la música regional mexicana.

