Jennifer Aniston intentó quedar embarazada, pero nunca pudo.

Jennifer Aniston es una de las actrices más reconocidas tras protagonizar Friends; sin embargo, también es conocida por ser una de las figuras del espectáculo que no tiene hijos.

Sin embargo, Jennifer se ha sincerado por primera vez para la revista Allure, asegurando que “ya no tiene nada que ocultar” sobre el tema de la maternidad.

Aunque por muchos años se pensaba que Jennifer había elegido no ser madre, la realidad es otra. La estadounidense confesó que sí intentó convertirse en madre a través del proceso de fertilización in vitro, pero sus intentos no fueron suficientes.

Contó que, cuando tenía entre 30 o 40 años, pasó por una etapa muy complicada, pues se sentía insegura sobre la opinión pública y el tema de la maternidad: “Traté de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés. Todos los años de especulación fueron realmente difíciles”, contó a Allure.

Jennifer Aniston sí deseaba ser madre

Aniston cuenta que ahora siente “alivio” por contar su experiencia con la fertilización sin miedo a ser juzgada. Con un contundente “ya no tengo que pensar en eso”, la actriz se siente en paz con su vida.

“Fue realmente difícil. Estaba pasando por fertilización in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy ahora. El barco ha zarpado”, dijo.

La actriz niega ser una mujer “egosísta” que solo pensaba en su carrera, pues tenía una clara intención de ser mamá que desgraciadamente no pudo concretar.

“Soy tan protectora con estas partes porque siento que hay muy poco que puedo guardar para mí. El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que yo también puedo decir la verdad. Siento que salgo de la hibernación: no tengo nada que ocultar”, declaró.

