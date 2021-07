Doble de Jennifer Aniston la rompe en TikTok con sus VIDEOS.

Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas en la actualidad, pues su papel de Rachel Green en la serie Friends, continúa dando de qué hablar entre el público internacional.

La californiana, de 52 años, es aclamada por su participación en The yellow birds, Vidas criminales, Somos los Millers, The Edge y muchas otras producciones.

Decenas de jóvenes actrices quieren ser como la artista, quien alcanzó la cúspide en Hollywood con su estilo y multifacéticos personajes.

La carrera y el legado de Jennifer Aniston continúa dando de qué hablar en pleno 2021, pues recientemente participó en Friends: The Reunion.

La celebridad estadounidense también es una sensación en todas las redes sociales, donde cuenta con 37.6 millones de seguidores amantes de su estilo y secretos de su vida personal.

Surge doble de Jennifer Aniston y se vuelve viral en todas las plataformas digitales

El nombre de Lisa Tranel se volvió una sensación en la red, después de que millones de internautas notaron su enorme parecido con Jennifer Aniston.

Fue en TikTok, donde la joven recreó una escena de Rachel Green, en la que cuenta a Mónica sus ganas de abandonar su puesto como mesera en Central Park.

El clip cuenta con más de 5 millones de reproducciones, pues los internautas no dan crédito de su intenso parecido con la actriz de Friends.

Lisa ya cuenta con 205 mil seguidores en TikTok, red social donde ha aclarado múltiples veces que no es Jennifer Aniston.

A Lisa se le une la argentina Florencia Trossero, quien también se volvió viral por su gran parecido con la actriz hollywoodense.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, expresó Florencia para los medios locales de su país.

