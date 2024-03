¿Cómo fue que Jerry Trainor protegió a varios actores infantiles?

En las últimas horas, Jerry Trainor ha sido tendencia en redes sociales y medios del espectáculo, después de que se empezaran a difundir videos donde se ve al actor protegiendo a varios pequeños, también actores, de situaciones incómodas que pasaban mientras ocurrían las grabaciones en el set.

Jerry Trainor, el protector de actores infantiles de Nickelodeon

Jerry Trainor ha sido calificado como un hombre protector, ya que en los videos que circulan en redes sociales se puede ver al actor defendiendo a sus compañeros más pequeños de situaciones sumamente incómodas que vivieron durante las grabaciones de la famosa serie “iCarly”. Jerry se percató de las actitudes de Dan Schneider, un productor de Nickelodeon, que ha sido fuertemente acusado de abuso hacía menores durante muchos años, por tal motivo, Trainor asistía al foro de grabación aunque no tuviera llamados, con la finalidad de salvaguardar a sus colegas, que en ese entonces nunca alzaron la voz del acoso que sufrían por miedo. Dan Schneider solía hacer grabaciones detrás de cámaras, acaparando a los pequeños con bromas y comentarios fuera de lugar (en su mayoría sexuales), por lo que Jerry intervenía al ver esas acciones desagradables del productor a los actores más jóvenes.

¿Quién es Jerry Trainor, el actor que protegía a sus colegas más pequeños?

Jerry Trainor actualmente tiene 47 años, pero empezó su carrera cuando era muy joven en Nickelodeon, su primer trabajo fue interpretando a Steve en la serie “Drake y Josh”, pero el papel que lo llevó a la fama fue el de Spencer en la serie “iCarly”, donde interpretó al hermano mayor de Carly, una adolescente creadora de contenido. Tal parece que su hermandad rebasó los guiones y las pantallas, pues al ser el mayor de todos los demás actores, siempre estuvo al pendiente de cada uno de sus pequeños compañeros.

¿De qué es acusado Dan Schneider?

Dan Schneider es un productor que ha sido tema de conversación desde hace muchos años, pero en la actualidad se volvió a hablar de él por “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, un documental que ha destapado una serie de abusos que Schneider cometió hacia varios pequeños que trabajaron con él en algunas series. El productor ha negado todas las acusaciones que ha recibido, desde comentarios sexuales inapropiados, tocamientos inapropiados, hasta explotación sexual infantil.

