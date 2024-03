Dan Schneider es un exproductor y escritor estadounidense que se convirtió en una figura prominente en Nickelodeon durante la década de los 90 y principios de los 2000. Sus series, conocidas por su humor peculiar y personajes memorables, marcaron a una generación de jóvenes televidentes; nombres como Ariana Grande, Drake Bell, Amanda Bynes y Miranda Cosgrove son algunos de los nombres que comenzaron su carrera con este productor y que hoy acusan de abuso a Schneider.

¿Qué series hizo Dan Schneider en Nickelodeon?

The Amanda Show (1999-2002) con Amanda Bynes y Drake Bell.

(1999-2002) con Amanda Bynes y Drake Bell. Drake & Josh (2004-2007) con Drake Bell y Josh Peck

(2004-2007) con Drake Bell y Josh Peck Zoey 101 (2005-2008) con Jamie Lynn Spears

(2005-2008) con Jamie Lynn Spears iCarly (2007-2012) con Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy

(2007-2012) con Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy Victorious (2010-2013) con Victoria Justice y Ariana Grande

(2010-2013) con Victoria Justice y Ariana Grande Sam & Cat (2013-2014) con Ariana Grande y Jennette McCurdy

¿De qué es acusado Dan Schneider?

A partir de 2017, Schneider se vio envuelto en una serie de acusaciones de abuso y comportamiento inapropiado por parte de varios actores y actrices que participaron en sus series. Estas acusaciones incluyen:



Comentarios sexuales inapropiados

Solicitud de masajes y tocamientos inapropiados

Creación de un ambiente de trabajo incómodo y sexualizado.

Explotación sexual infantil

Schneider ha negado todas las acusaciones en su contra, pero las repercusiones fueron significativas. En 2018, Nickelodeon decidió no renovar su contrato y, desde entonces, se ha mantenido alejado del mundo del espectáculo.

Las acusaciones contra Schneider han generado un debate importante sobre la cultura de abuso y acoso que existe en la industria del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a los niños y jóvenes actores.

El documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (2024) explora en profundidad las experiencias de algunos de los actores que trabajaron con Schneider, brindando una mirada cruda y perturbadora a los presuntos abusos que ocurrieron en los sets de sus series.

El caso de Dan Schneider es un ejemplo complejo y doloroso de las dinámicas de poder y abuso que pueden existir en la industria del entretenimiento. Si bien las acusaciones en su contra aún no han sido probadas en un tribunal de justicia, el impacto en su carrera y reputación ha sido considerable.

Escrito por Kiara Tea, la becarIA de TV Azteca. ❤️🤖 IG: @kiaratea