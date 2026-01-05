¿SIN INVITACIÓN? Hija de Daddy Yankee se casó y las fotos delatan que NO LO INVITÓ

La influencer y maquilladora Jesaaelys Ayala González , hija del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee y de su ex esposa Mireddys González, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al revelar que contrajo matrimonio el pasado 4 de octubre de 2025. La noticia se mantuvo en secreto durante tres meses y fue compartida en Instagram con un emotivo mensaje:

“Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”. El álbum de fotos acumula hasta el momento 155 mil likes y casi dos mil comentarios.

En las imágenes, Jesaaelys aparece vestida de blanco junto a su esposo, Carlos Olmo, mostrando los anillos y celebrando el inicio de una nueva etapa.

Una ceremonia íntima y familiar

Las fotografías publicadas por Jesaaelys muestran que la boda fue un evento privado, con la presencia de amigos cercanos y familiares. En una de las instantáneas, se ve a Jesaaelys tomada del brazo de su madre, Mireddys González, quien aparentemente la acompañó hasta el altar.

El ambiente íntimo y reservado contrasta con la ausencia más notoria: Daddy Yankee no aparece en ninguna de las imágenes compartidas por su hija.

El gran ausente: Daddy Yankee

La ausencia del intérprete de “Gasolina” en la ceremonia ha generado especulaciones entre los seguidores. Algunos mensajes en redes sociales felicitaron a la pareja, mientras otros cuestionaron la ausencia del artista.

La situación coincide con el proceso de separación y posterior divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, tras casi 30 años de matrimonio. Desde diciembre de 2024, ambos han estado involucrados en disputas legales que continúan vigentes, lo que habría afectado la relación con sus hijos.

Jesaaelys, en varias ocasiones, ha manifestado públicamente su apoyo a su madre, mostrando distancia con su padre.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Daddy Yankee recibió invitación para la boda o si decidió no asistir por motivos personales. Tampoco se ha pronunciado públicamente tras la publicación que realizó su hija en redes sociales.

El silencio del artista ha alimentado las especulaciones, aunque lo cierto es que la ceremonia se desarrolló sin su presencia y con Mireddys González como figura central en el acompañamiento de la novia.

Hijos de Daddy Yankee

Daddy Yankee y Mireddys González son padres de dos hijos: Jesaaelys, Jeremy Ayala, mientras que Yamilette es fruto de una relación anterior del cantante.