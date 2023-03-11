Jessica Bulman confiesa que perdió su acreditación para entrar a la entrega de los Oscar.

Una de las mujeres más guapas y talentosas es, sin duda, Jessica Bulman, quien ha tenido la oportunidad de estar en diferentes eventos, pero no siempre ha corrido con la mejor de las suertes, situación que ha revelado en exclusiva para una emisión más de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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Para nuestra querida Jessica Bulman, una de las anécdotas más grandes le ocurrió en la entrega de los Premios Oscar con uno de sus accesos al gran eventos de cine.

Obviamente, nos piden que no se puede fotografiar el acceso, nada, o sea casi casi es súper secreto y lo tienes que cuidar muchísimo, porque obviamente es muy limitado, mi acreditación. Entonces, yo en todo mi trabajo que tengo que hacer de redes sociales, de bloguera, yo andaba ahí sacando videos y así; entonces, pues dejé mis cosas a lado y que pierdo la acreditación. No sé qué sucedió, ¿dónde la dejé?, pero perdí la acreditación

La bloguera reveló que en esa ocasión lloró por la situación que estaba atravesando en medio de un evento tan importante.

Sí, lloré, no la vi, entonces el corazón casi se me sale y dije: ‘Mi primera vez aquí y ya dando el Jessicazo’ porque tienen que saber que yo soy muy de esas, me pasan esas cosas en la vida

¿Cómo pudo resolver su problema?

Luego de pasar un momento de mucha angustia, Jessica Bulman reveló que todo terminó por resolverse de forma muy sencilla a su favor.

La verdad fue muy sencillo, se resolvió muy rápido… Estaba justamente con una de las chicas de producción, ella me ayudó muchísimo a buscarla, no la encontramos y ella, la verdad me dijo: ‘No te preocupes, lo resolvemos nosotras’ Yo ya estaba llorando y ella consolándome. Te llevan a una oficina, cancelan la acreditación pasada y ya, como que se apiadaron de mí, porque sí me vieron súper mal