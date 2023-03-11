“Me empiezan a pegar": Los Destrampados se sinceran de cuando acabaron tras las rejas.

Los Destrampados se han convertido en dos de los personajes más queridos y ocurrentes de la televisión mexicana. Sin duda su sección es una de las preferidas por los fans de Venga La Alegría, pero su gran talento ya los llevó a estar en una Copa del Mundo.

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Sin embargo, hay una de las etapas que pocos conocen de su vida, misma que revelaron en un episodio más de ‘De lo UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien llevó a nuestros comediantes a contarlo todo.

¿Por qué Los Destrampados estuvieron tras las rejas?

En una de las tantas aventuras que han tenido a lo largo de su carrera, Los Destrampados confesaron que en una ocasión llegaron a estar detenidos por una situación bastante peculiar, pues por hacer un favor Joss se subió a una banqueta.

Íbamos a dejar a una persona ahí en la esquina, sobre la avenida, al meterme, no medí bien la banqueta, me subo a la banqueta y queda la llanta volando, entonces me estaban ayudando con una piedra a echarme para atrás. En ese momento, llega una patrulla, me dice ‘Detente’ y le digo: ‘Si, nada más hazte para atrás, porque ya le voy a dar el jalón’, cuando le doy el jalón hacía atrás, el policía abre la puerta, se mete y me quita las llaves

Entonces yo me bajo, veníamos desmaquillados, me bajo y le digo: ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes al vehículo?’ Y dice: ‘Yo nunca me metí’ y le digo: ‘Dame las llaves’ porque las llaves las escondió, radea y, llegaron como 12 patrullas. Empezamos a grabar y lo único que les dijimos a los que llegaron ‘No tengo problema, llévame a dónde quieras, pero nada más, dame la llave del carro’

Lamentablemente, al igual que muchas personas en nuestro país su experiencia no fue la mejor con las autoridades, pero al final encontraron la forma de un mal momento convertirlo en una grata experiencia para otras personas que estaban en ese momento en su misma situación.

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A mí me agarran y me meten en medio de la patrulla y me empiezan a pegar ‘A poco si muy chiles’ y me dijeron: ‘Vamos a dar una vueltecita’, pues denme las vueltecitas que quiera, ya los tenía aquí, lo único que hice es aguantar. Me estuvieron dando vueltas, porque una persona tenía que pagar todo, entonces, clavaron a todos, me dieron vueltas y vueltas, hasta que me dejan ahí y me dijeron: ‘Ya ve a pagar todo’ y yo no traía dinero y le marqué a Sandra Gamboa y me dijo ‘Ahorita mando al Frijol’

Dentro había gente que sí habían agarrado, entonces lo que hicimos yo y el mago, empezamos hacerles magia, los hicimos nuestros amigos, pasamos toda la noche