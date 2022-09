“Es como estar en el cielo”, así describió JLo su boda con Ben Affleck.

JLo y Ben Affleck se han demostrado a ellos mismos y al mundo entero que las segundas oportunidades no siempre son malas. Su historia de amor se ha convertido en un cuento de hadas y tras casarse, la ‘Diva del Bronx’ escribió en la edición más reciente de su boletín OnTheJLo que “esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en el ahora mismo”.

De acuerdo con la cantante, la frase que empleó es una de las líneas favoritas que Ben escribió para el largometraje “Live by Night”, y que el actor de 50 años dijo en su discurso de bodas la noche de la recepción.

JLo relató cómo fue el fin de semana de su boda con el actor y repasó todos y cada uno de los imprevistos que tuvieron que superar previo a darse el “sí, acepto”. La pareja tuvo que superar lluvia todos los días de esa semana, calor, truenos y relámpagos que caían todos los días a la hora exacta en que se celebraría la ceremonia, sin mencionar que a todos les dio un “virus estomacal” del cual se recuperaron hasta el fin de semana.

“A las 6:45 del sábado 20 de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida. Ahhhhh... en realidad estaba pasando...”, declaró la también empresaria.

¿Qué canción eligió la pareja para su boda? La pareja de tórtolos escogió la canción “True Companion” de Marc Cohn, misma que eligieron en ese lugar hace más de veinte años y que describía perfectamente su historia de amor que parecía haber ocurrido ayer y hace una eternidad.



“Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos defendieran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo”, añadió.

No obstante, lo que sorprendió a Ben fue que el mismo Cohn la cantó en vivo en su boda, esto le permitió “sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente junto. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su cara, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su cara, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí".

El amor les llegó en el momento justo de sus vidas

JLo reveló que ella y Ben Affleck rieron la noche previa a su boda porque ambos habían estado casados antes, pero de alguna manera ahora tenía más sentido.

“La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos por recorrer. No hay dos personas iguales. Pero para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos “estableciendo” de una manera que solo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes. Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas. Esa noche realmente fue el paraíso...”.

