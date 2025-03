¡Va a chicotear el asunto! José encontrará a su hijo a toda costa

La expareja de José no tenía por qué largarse de la casa y llevarse a su hijo. José reconoce que tenían una relación tóxica, pero eso no era pretexto para dejarlo y deshacerse de su hijo; ella no se da cuenta que el único que está sufriendo es el niño. Además, José advierte que, o le dice dónde está su hijo, o va a chicotear este asunto.