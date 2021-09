Muere el compositor y productor José Alfredo Jiménez Jr.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó el lamentable fallecimiento de José Alfredo Jiménez Jr., compositor, productor musical e hijo de la leyenda, José Alfredo Jiménez.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la ANDI envió sus condolencias a los familiares y amigos del artista.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete José Alfredo Jiménez Jr. Compositor y productor musical, con una prolífica carrera. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias

Por medio de un comunicado que emitió la familia del compositor, se informó que José Alfredo Jiménez Gálvez falleció esta mañana a consecuencia de un paro respiratorio fulminante en un hospital de la Ciudad de México en donde era tratado por diversos problemas de salud.

Además, se informó que su cuerpo será velado en Gayosso de Sullivan a partir de las 20 horas de este miércoles.

José Alfredo Miguel Jiménez Gálvez nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México. Fue hijo del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Gálvez Aguilar Paloma.

Concluyó sus estudios de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York (NYU), trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Sus mejores composiciones

Entre sus composiciones más populares se encuentran: Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, coautorías con Juan Carlos El pato Medina; Fugitivo, escrita en colaboración con Reyli Barba, y No lo niego, en coautoría con Mario Monge.

Entre sus intérpretes se encuentran Pedro Fernández, Tania Libertad, Lupillo Rivera, Banda El Recodo, Guardianes del Amor, Julio Preciado, Ana Bárbara, Vikki Carr, Lorenzo de Monteclaro, Juan Valentín, José José y Juan Gabriel, Paty Navidad, Ramiro Delgado, Lorenzo Negrete, Jesús Monárrez, Los Yaguarú, Grupo Cañaveral, Garibaldi, Benjamín, Banda La Costeña, Norteños de Ojinaga, Alberto Ángel El cuervo, Los Abelardo, El Cejas y su Banda Fuego, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Fieles de Tijuana y Julia Vari.

