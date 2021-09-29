Este fue el polémico mensaje que Sarita Sosa dedicó al fallecido José José.

El pasado 28 de septiembre se conmemoró el segundo aniversario luctuoso de José José. El cantante murió hace dos años en Homestead, Florida.

Fanáticos, amigos y familiares inundaron las redes sociales con emotivos mensajes para honrar la memoria del querido Príncipe de la Canción.

El conmovedor mensaje de Sarita Sosa no faltó en una fecha tan importante, ya que la joven cantante publicó una foto antigua junto a su papá.

“Hace dos años les llegó la competencia a los ángeles. Dejaste un ejemplo extraordinario en nuestras vidas y deseo poder llegar a 1% de lo que aprendí de ti: un ser maravilloso lleno de paz y amor incondicional”, comenzó la hija de Sara Salazar en Instagram.

“Quien dijo que con el tiempo el dolor va sanando, mintió. Uno nunca sana de una pérdida así, solo aprende a vivir con el dolor”, continuó la joven, quien también publicó una foto inédita junto al intérprete de La Nave del olvido, El Triste, Almohada y otros temas.

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Sarita Sosa expresó que su papá José José se convirtió en su mejor amigo

El mensaje de Sarita Sosa para su padre desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluso, la cantante recibió críticas por parte del público mexicano.

Pese a todo, la hermana de Marysol Sosa y José Joel, no desaprovechó el pasado 28 de septiembre para recordar al fallecido cantante mexicano.

“Fue un privilegio poder llamarte papá, pero más que todo, poder llamarte mi mejor amigo. El único que me entendía en todo momento, solo con una mirada lo sabíamos todo”, escribió.

La joven pidió al público y admiradores honrar la memoria de José José en “familia”.

“Gracias por permitirme ser testigo de lo que es el amor en esta tierra. Te amo demasiado y te extraño cada día más. Familia, gracias por estar con nosotros en todo momento. En su día de aniversario, recuérdenlo en familia y con intimidad. Los amo y bendigo siempre”, concluyó.

El mensaje de Sarita Sosa dividió las opiniones entre los internautas, quienes tacharon a la artista de “manipuladora”. Además, otras personas aprovecharon para pedir a la cantante que se cuide del “karma”.

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