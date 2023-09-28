José Cabello desmiente relación con José Dossetti tras caso de violencia de Mónica Dossetti

A un año de haber hecho público este video con la intención de que las autoridades de Morelos tuvieran conocimiento del maltrato del que la actriz Mónica Dossetti era objeto a manos de su hermano, José Dossetti, el director de cámara José Cabello revela que la Fiscalía del Estado aún no le devuelve sus pertenencias, incluidos los videos materia de la denuncia.

Recuérdese que dichos videos fueron grabados como parte de un documental que ambos preparaban sobre la esclerosis múltiple, enfermedad que Mónica padece y por la cual estaba al cuidado de su hermano.

Te puede interesar: Alfredo Adame decidió alejarse del ojo público y sabemos la razón

No, no, están todavía en resguardo, yo no tengo todavía mi tableta, donde está el material original y veo cuando la prenden, porque trae localizador, era un proyecto documental que él había planeado, yo como realizador estaba ayudándole con tomas desde el inicio de este proyecto, él decidió llevarse ahí a su hermana a vivir para que pudiera tener una vida más tranquila, porque su mamá ya no podía con los cuidados que debería de tener

Cabello explica cómo y por qué decidió hacer públicos los videos que desataron el escándalo y pusieron a su hoy examigo, en riesgo de ir a la cárcel.

Fue en ese momento que me voy a Tepoztlán y él ya estaba tomado, estaba dormido, se pasó dormido dos días, hablé con él y le dije que estaba mal y tenía que ponerle fin a esto. Yo, a la semana de que no hizo nada, le avisé a su familia y no hicieron nada, decidí con C4 Jiménez hacer la denuncia que fue pública

¿Cuál es la relación que tiene con José Dossetti?

Cabello, advierte que su relación con José Dossetti, hoy es nula.

Yo ya no tengo ningún contacto en Tepoztlán, salí, todas las amistades que teníamos, eran mutuas, la verdad tengo estima por la familia, aunque todo parezca lo contrario, yo creo que hice un bien al denunciar esta situación, tenían una situación muy tóxica, que si hubiera seguido habría algún evento más catastrófico

También te puede interesar: Revelan razón del distanciamiento entre Luis Miguel y Sergio Basteri

Tal como ayer lo informó este programa, después del lamentable episodio, Mónica quedó al cuidado de su hermana mayor en Puebla y su hermano está autorizado a verla solo dos horas cada quince días.

