Estos son los problemas que tienen José Joel y Marysol Sosa tras la muerte de José José

Marysol Sosa, hija de José José, dio los verdaderos motivos por los cuales no tomó en cuenta a su hermano, José Joel, para su proyecto musical "Amar, querer y rockear".

No papi, él (José Joel) anda haciendo otras cosas, no es que no esté abierta. Para mí, todos estos momentos, a raíz de que fallece mi señor padre (José José), han sido de vamos a madurar, vamos a crecer

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Marysol aclaró que en este show de rock, en el que no está considerado su hermano, al final, es un proyecto dedicado a su padre, José José.

Siempre se le ha honrado y gracias a Dios, cada cabeza es un mundo. Él ha llevado unas cosas, yo llevo otras

Confirmó que en su vida familiar, hay buenas noticias. Pues dejó en el pasado algunas rencillas con su madre, Anel Noreña y ahora están de nuevo en contacto.

Pues yo he estado en comunicación con mi mamá, gracias a Dios

¿Cuál fue la reacción de José Joel?

José Joel recibió un premio este fin de semana y en exclusiva para Venga La Alegría, explicó si tomó a mal o no, la decisión de su hermana Marysol Sosa, para no incluirlo en el espectáculo que prepara con canciones de su padre, José José.

Me encanta, te digo, me encanta. Lo qué pasa es que, si ahorita ‘Marysolita’ encontró ese nicho, y si ahorita puede estar recordando a nuestro querido José José, a nuestro papá, con los rockeros, que lo haga

La realidad es que, como familia, se están dando su espacio, pero pese a eso, José Joel aclara que se mantienen unidos.

Por lo mismo, ella tiene a su marido, a quien le responde, tiene a Elenita. Se vino la pandemia, nace Patricio, de repente si es de '¿Qué pasó?’, y si pudo haber un poco de distanciamiento, porque yo estoy haciendo mi vida y tengo que acomodar esto

El cantante desea poder abrazar a su hermana pronto, como en los viejos tiempos.

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