Laura Núñez desea cobrar el dinero que le debe José José.

Laura Núñez, brazo derecho y mejor amiga del fallecido José José, desea cobrar el dinero que se le debe por trabajar con el Príncipe de la Canción.

La exasistente de José José tuvo un encuentro con los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación, donde expresó sus deseos por cobrar casi dos años y medio de sueldos.

“En nombre de Dios todo ha salido como son las cosas, no como dicen aquí. Es algo que no lo he peleado porque no ha habido necesidad, pero me lo gané a pulso, como todos ustedes que están aquí con lluvia. Siempre merecemos respeto como empleados”, subrayó.

Laura no quiere iniciar un enfrentamiento legal, pues confía en que se le pagarán sus sueldos.

“Yo estoy dispuesta a recibir lo que por derecho divino me corresponde, fueron dos años y medio los que no se me pagó ni un solo peso. Obviamentem por la Ley General del Trabajo, va a ser lo que tenga que ser”, expresó.

La compañera inseparable del fallecido José José reveló su postura sobre el testamento que dejó el intérprete de Almohada.

“Yo no tenía conocimiento de ello, salió por obra de Dios, y aquí estamos. Sabíamos que había un testamento, pero no teníamos idea de que fuera ese, la verdad”, concluyó en reciente encuentro con la prensa.

Continúa la polémica por el testamento de José José

Fue en abril de este mismo año, cuando Anel Noreña rompió el silencio tras su salida de los juzgados en la Ciudad de México. La vedette se dijo “muy contenta, muy agradecida, y muy en gozo, en antojo y en confort” tras convertirse en la heredera universal del Príncipe de la Canción.

Fue en el mismo encuentro con los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación, donde Anel Noreña aseguró ser la única heredera del fallecido cantante mexicano.

“José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás”, expresó Noreña tras la salida de las instancias legales en compañía de sus hijos José Joel y Marysol Sosa

La disputa continúa, ya que Sarita Sosa y su mamá se presentaron en la corte de Estados Unidos para asegurar la existencia de otro supuesto testamento.

Por si fuera poco, ‘Las Saras’ negaron la existencia de Marysol Sosa y José Joel, asegurando a Sarita como la única hija legítima de José José.

