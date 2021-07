El testamento de José José hallado en México es válido.

El último testamento de José José en México sí tiene validez. El abogado Guillermo Pous explica la única forma de echar abajo ese documento de 1980 es presentando otro más reciente.

Se entiende que en México no existe ninguno otro posterior a él, independientemente de en qué momento lo creo

El abogado detalló que no importa como era la relación, si se estaban divorciando o lo que sea, para que el testamento no tuviera validez y está seguro que Sara Salazar y Sara Sosa no tienen un documento más reciente porque sería idóneo para desvirtuar el mexicano de los ochentas.

Lo recomendable es que la señora Noreña informe a las autoridades de Estados Unidos que hay un documento mexicano donde se le otorga la posición de albacea

De acuerdo con el experto, las ‘Saras’ podrían pelear el testamento de México, pero tendrían que venir a México a impugnar con argumentos, pero difícilmente podrían ganar porque es un caso complicado.

Guillermo Pous también dijo que si Sara Sosa dio información falsa en Estados Unidos, el juez podría determinar un castigo por mostrar información falsa e imprecisa.

