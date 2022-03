Anel Noreña evitará que se lance tequila con el nombre de José José.

Anel Noreña explotó contra el tequila con el nombre de José José.

Después de que un estudiante de 23 años registrara la marca Tequila José José, Anel Noreña no se quedará con los brazos cruzados para evitar que se comercialice con el producto, no solo porque como heredera dice ser la única facultada para el uso del nombre del cantante, sino porque no concibe que este sea ligado a una marca etílica, dado el daño que el alcohol causó en la vida del llamado Príncipe de la Canción.

Desde luego que no le pertenece, aunque la haya pagado, la marca es mía. Es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque no le voy a poner ‘José José' a ningún vino, tequila o todo lo que tenga alcohol. Eso se me hace una falta de respeto

Habló mi licenciada con él y dijo ‘no sabía’. No nos interesa vender a José José como nombre, como marca y como nada. El alcohol deshizo nuestras vidas

Te puede interesar: Mayra Rojas cuestiona a la mamá de Sasha Sokol por no cuidarla.

Anel Noreña defiende la marca José José

Anel Noreña no permitirá que usen el nombre de José José para lanzar botellas de alcohol o mercancía.

Los nombres son míos, aunque él haya pagado le robaron el dinero. No le van a dar la marca ni nada, solo se metió en un lío legal

Hace unos días, Freddy Ortega anunció a este programa que pretende abrir un negocio junto a su joven esposa, en el que venderán mercancía como ropa y gorras con la imagen de figuras del espectáculo, entre estos, objetos con la imagen de José José.

Todo lo que sea ‘José José' no lo puede ocupar nadie, todas las marcas están registradas a mi nombre, así que hablamos con mucho gusto…

También te puede interesar: Preparan museo en honor a la fallecida Carmen Salinas.