Preparan museo en honor a la fallecida Carmen Salinas.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, fue entrevistada en exclusiva para Ventaneando por nuestra querida Pati Chapoy.

La hija de la recordada actriz, contó a este programa, cómo ha sido vivir tras la partida de su famosa mamá, Doña Carmen.

“No sabes lo difícil que ha sido vivir sin mi mamá… mi mamá te quería mucho”, expresó la hija de la ahora fallecida Doña Carmen Salinas.

Nuestra querida conductora no llegó a la entrevista con las manos vacías, pues hizo entrega a María Eugenia Plascencia de una vitrina decorada y hecha por la misma Carmelita Salinas.

“Te voy a platicar algo que a lo mejor tú no estás enterada. De las primeras entrevistas que yo hice en mi carrera como periodista, una de las primeras fue con tu mamá aquí en su casa”, expresó Pati Chapoy con su bellísima vitrina en las manos.

“Yo no sé si sabías de la afición de tu mamá por hacer esto. Tú mamá me hizo entrega de esta vitrina. Ella se iba a La Lagunilla, comparaba todo lo miniatura y le daba forma”, continuó.

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Preparan museo en honor a Carmen Salinas

Carmen Salinas falleció el pasado 9 de diciembre de 2021, después de batallar en el hospital por un derrame cerebral.

Pese a todo, la primera actriz aún continúa siendo recordada por sus amigos, familiares, fanáticos y figuras del espectáculo.

María Eugenia Plascencia confesó a Pati Chapoy que toda la familia de Carmen Salinas se encuentra en pláticas para hacer un museo en honor a la querida coahuilense.

“Vamos a recopilar toda la ropa y después le voy a pedir a mi primo Gustavo que vaya sacando las fotos de telenovelas y obras de teatro”, expresó la hija de Doña Carmelita en exclusiva para Ventaneando.

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