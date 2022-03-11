Mayra Rojas recibió su primera oportunidad como actriz por parte de Luis de Llano. En esa época trabajó con Sasha Sokol, por lo que la denuncia que hizo recientemente la exTimbiriche, la cimbró por la cercanía y afecto que siente por los dos.

Aunque es contundente al hacer la siguiente pregunta: “¿Dónde estaba la mamá de Sasha cuando todo eso estaba ocurriendo?”

Yo conozco a Luis desde hace muchos años. Para mí fue un hombre intachable con mi hermana y conmigo. Un hombre que me abrió las puertas de su casa y me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz

Fue un hombre que jamás se atrevió ni aunque estuviera borracho. Conozco a Sasha, he viajado con ella, he vivido grandes momentos de su carrera, un disco que Luis le produjo, pero antes de eso, yo no sé nada

Mayra Rojas manda fuerte mensaje a la mamá de Sasha Sokol.

Mi única pregunta es dónde estaba la mamá de Sasha. ¿Dónde estaría Mayra en un momento en el que mi hija tan pequeña tiene una relación con un hombre mayor? ¿Dónde estoy yo como mamá?

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Mayra Rojas no quiere poner en riesgo a su hija

La actriz recordó la época donde compartió grandes giras de trabajo, mientras formó parte del trabajo Muñecos de papel.

Conocí a Sasha en una etapa donde ella misma decía ‘no sé qué quiero’. Yo viví cosas muy fuertes. Sería muy imprudente de mi parte hablar de algo tan íntimo que nos tocó vivir cuando viajé muchos meses con ‘Muñecos de Papel’

Y esta es la razón por la que se ha negado a que su pequeña Luciana incursione en la actuación.

Yo he vivido en carne propia cómo se transforma un niño en un set. Muchas mamás ponen a sus hijos a trabajar en un mundo que a ellas no les tocó. Yo no quiero que mi hija deje de ser niña

"Me preocupan las hijas de Luis de Llano porque no se pensó en ellas antes de abrir la boca. Eso es lo único que me parece injusto", concluyó.

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