José Luis Revuelta murió a los 66 años, estuvo en MasterChef México

La familia de MasterChef México, se encuentra pasando por un momento muy difícil, pues uno de los primeros participantes del programa, lamentablemente partió de este mundo dejando gran sorpresa entre su público.

Hablamos de José Luis Revuelta, un profesional que tuvo una participación en la cocina más famosa de México. Sin embargo, fue este sábado 23 de septiembre; cuando el chef de 66 años, quien era mejor conocido como ‘El Abuelo’ y por ser el “gran impulsor de las paellas para curar el alma”, lamentablemente perdió la vida.

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¿De qué murió el chef José Luis Revuelta, ‘El Abuelo’?

Cabe mencionar que este gran chef, tenía un negocio familiar Viñedo La Revuelta, en Tequisquiapan, Querétaro, y fue gracias a sus redes sociales del lugar que se reveló la noticia de su fallecimiento.

Nuestro corazón está experimentando la tristeza de tu partida y el orgullo de tu existencia. El gran impulsor de las paellas para curar el alma. Nuestro capitán, José Luis, comenzó su viaje hacia la gloria eterna. Con mucha valentía y amor cómo nos enseñaste, agradecemos por tu vida. La Familia Revuelta Estrada les agradece a todos sus buenos deseos

Por otra parte y por la gran marca que deja en el mundo gastronómico, la Dirección de Turismo del Municipio de Tequisquiapan, compartió un mensaje en memoria del famoso cocinero en Querétaro

Se une a la pena que embarga a la familia Revuelta ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz

‘El Abuelo’ en Masterchef México.

Y para los que se preguntan, quién era el querido chef, José Luis era un empresario originario de Veracruz, pero desde muy pequeño tuvo un gran amor por la cocina, pasión que convirtió en su modo de vida.

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En 2015, José Luis participó en la primera edición de MasterChef México. En esa edición, el público conoció a los emblemáticos chefs Adrián Herrera, Betty Vázquez y Benito Molina.