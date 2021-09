José Manuel Figueroa y Farina Chaparro pasaron del amor a las demandas.

El cantante de Regional Mexicano ventiló el lado obscuro de su expareja, mientras que la modelo lo demandó por agresiones y violencia psicológica.

En medio del escándalo en el que está envuelto el cantante José Manuel Figueroa luego de que su ex Farina Chaparro lo demandara por agresiones y violencia psicológica, el también actor habló del lado oscuro de su expareja e indicó que es una dama de compañía.

El autor también interpuso una demanda en contra de Chaparro por extorsión y amenazas y pese a que aseguró que no le gusta hablar mal de las personas, ya que se llegan a malinterpretar sus palabras.

“Farina es una flor nocturna. Ella era una escort o dama de compañía… se me dificulta hablar del tema y no importa que me llamen anticuado o viejo, pero así era”, indicó el cantante.

En entrevista con el canal “Delarosatv” José Manuel Figueroa confesó que descubrió a lo que se dedicaba su exnovia cuando encontró una tarjeta de presentación, y se puso a investigar las actividades y descubrió que prestaba sus servicios de acompañante por una cantidad de dinero.

De igual manera, descubrió que estuvo envuelta en problemas legales, ya que Farina Chaparro fue deportada de Estados Unidos en el pasado y se le retiró la visa.

Por otro lado, Figueroa hizo otras graves acusaciones en contra de su expareja: “Ella está pasando por una situación complicada, porque está denuncianda de algo, pero la verdad es que está siendo investigada porque ella cometió un acto muy, muy terrible, en el que mandó videos con contenido sensual, íntimo, a menores de edad. Se está investigando y eso se va a llevar a cabo por oficio”.

Figueroa aprovechó para desmentir las acusaciones de Farina: “Yo les voy a decir que las declaraciones falsas son un delito también, y yo todas las declaraciones que estoy haciendo no se las puedo exhibir a medios porque yo invalidaría mi propia denuncia, pero estoy segura que las declaraciones falsas un delito, y se persiguen ya de oficio”.

“Traté de ayudarla a que saliera de esa vida y muchas veces se lo pedí, pero lo más lamentable de esto es que no lo logre”, finalizó Figueroa.

