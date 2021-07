José Ron opina sobre Livia Brito y su problema con Ernesto Zepeda.

José Ron fue interceptado por los medios de comunicación, incluido nuestro micrófono de Venga La Alegría, durante un juego amistoso de Los Tecos contra varios actores del medio artístico en Guadalajara, Jalisco.

José Ron es uno de los actores más queridos de la pantalla chica

EXCLUSIVA. José Ron asegura que fue testigo de naves provenientes de otro planeta y asegura que todo fue real.

El actor, de 39 años, confesó cómo fue trabajar con Livia Brito en su reciente regreso a las telenovelas mexicanas.

“Es lindo volver a trabajar juntos, nos conocemos, hay buena química, buena energía y hay que aprovecharlo”, expresó el histrión tapatío.

Y aunque no tuvo problema con hablar de su encuentro con la cubana en la televisión, José Ron se negó a hablar sobre el problema de Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

“No sé, a mí no me corresponde hablar de eso. A ella la quiero bastante y meterme a hablar de la vida de alguien nunca lo he hecho y nunca me ha gustado”, expresó el artista para una nube de reporteros en Guadalajara.

“Es respetar esa línea de la situación simplemente, apoyo a mi amiga, somos compañeros, la apoyo bastante. Y nada, la vida continúa”, concluyó el histrión sobre la polémica de la cubana y el paparazzi en Cancún.

En otros temas, José Ron también confirmó que sostiene una relación sentimental con una misteriosa mujer.

“Estoy muy contento, pero es mi vida privada, no voy a hablar de eso”, concluyó.

Livia Brito continúa en el ojo del huracán tras golpear a un reportero

A finales de junio de 2020, el fotógrafo Ernesto Zepeda denunció que fue golpeado por Livia Brito y su novio Mariano Martínez en un hotel boutique de Cancún.

En su momento, el paparazzi expresó a través de un video en las redes sociales, que fue despojado de su equipo de trabajo como su cámara fotográfica y otras pertenencias.

Y, aunque Ernesto Zepeda interpuso una demanda contra la actriz de La Piloto, también denunció el lento proceso por parte de las autoridades.

El pasado 30 de junio de 2021, el fotógrafo rompió el silencio en exclusiva con Ventaneando y habló de las irregularidades en su denuncia contra la actriz cubana.

Ha pasado tanto tiempo que ya se solicitó a un juez de control que nos diera una audiencia para ver qué es lo que estaba pasando, no nos dio la audiencia, pero fijó una fecha que es la primera semana de agosto para que judicialice o no la carpeta de investigación, que haya una reunión de las partes, que estén citados los dos a declarar

