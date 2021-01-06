Livia Brito sube la temperatura en redes sociales con sus primeras FOTOS sensuales del 2021.

Todo parece indicar que la actriz Livia Brito ha superado los escándalos que vivió el año pasado, pues hay que recordar que golpeó y robó el equipo de un paparazzi en Cancún; además, tuvo unas desafortunadas declaraciones en contra de los mexicanos, situación que la llevó a perder varios proyectos de trabajo y un importante protagónico en una telenovela.

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Y es que durante la contingencia sanitaria, la actriz fue captada de vacaciones con el que presuntamente podría ser su nuevo novio; sin embargo, un fotógrafo llamado Ernesto Zepeda tomó imágenes de la actriz, por lo que ella respondió de forma muy agresiva, al grado de golpearlo y romperle su equipo de trabajo.

Tras el escándalo provocado, la actriz salió a ofrecer disculpas en sus redes sociales debido a su actitud agresiva.

Sólo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país, porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana

Pero ahora en este 2021, la actriz quiere dejar este mal paso atrás, por lo que posó en una sesión de fotos donde utilizó un saco de color negro, con gran escote que dejó al descubierto sus atributos, uno pantalones de tipo piel del mismo color, luciendo completamente espectacular.

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Recordemos que, a pesar de sus declaraciones, Livia Brito es una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana.

