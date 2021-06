Livia Brito “encaprichada” en no reparar su error, según fotógrafo golpeado.

Ernesto Zepeda, fotógrafo agredido por Livia Brito, rompió el silencio en exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría. En su momento, el paparazzi fue golpeado por la cubana en las paradisíacas playas de Cancún, Quintana Roo.

Ernesto Zepeda exige justica tras su pleito con Livia Brito

A un año del altercado, el fotógrafo confesó que las autoridades no pusieron efectividad en su pleito legal con la actriz de melodramas.

“Ya se cumplió un año en el que fui golpeado y robado por la actriz Livia Brito y su novio. A mis abogados y a mí, nos preocupa la tardanza que ha tenido el Ministerio Público en el caso; eso se resuelve entre 3 y 6 meses, pero creemos que hay tráfico de influencias”, confesó.

El día de la golpiza, Ernesto Zepeda también fue despojado de su cámara fotográfica y otros instrumentos de trabajo.

Lo anterior provocó que el paparazzi se quedara sin trabajo y en espera de su cámara.

“Se tuvieron que hacer muchos gastos que no esperaba hacer como lo es la contratación de abogados y pagarles sus vuelos a Cancún. Me he apoyado con mi familia”, confesó sobre sus problemas económicos.

Ernesto Zepeda manda contundente mensaje a Livia Brito

Ernesto Zepeda no quita el pie del renglón y exige que se haga justicia. Además, dedica fuertes palabras a la actriz de La Piloto, La Desalmada y muchos otros programas.

“Sigue encaprichada en no reparar el error que cometió. Cuando ella lo quiera hacer, va a ser demasiado tarde y no va a haber oportunidad de repararlo”, subrayó.

Además, el paparazzi se confiesa harto de la impunidad que se vive en México.

“Es una impotencia, como mexicanos ya estamos hartos con tanta impunidad y que la gente vaya por la calle como si nada, este es un caso más. Ella es una figura pública, pero hay miles de casos donde la gente desiste”, concluyó.

Livia Brito no se ha manifestado ante las recientes palabras de Ernesto Zepeda, aunque el año pasado publicó un video aceptando lo sucedido en Cancún, Quintana Roo.

