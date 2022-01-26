FOTOS | Conoce a Joss Favela, coach de La Voz Kids.

Uno de los cantantes y compositores más influyentes en la actualidad en el género Regional Mexicano es sin duda Joss Favela, quien fue elegido para ser uno de los coaches de la nueva temporada del reality show, La Voz Kids, el cual se estrenará próximamente en las pantallas de TV Azteca.

El joven autor de la canción ‘Mi vicio más grande’ interpretada por la Banda El Recodo, cuenta con 19 años de experiencia, además de que es un experimentado en los reality show musicales infantiles, situación que lo convierte en una voz autorizada para descubrir el talento de los pequeños participantes.

‘El lujo de Sinaloa’ ha realizado colaboraciones con artistas de talla internacional como Natalia Jiménez, y Becky G; además, Joss ha compuesto canciones interpretadas por Alejandro Fernández, Banda MS, Banda El Recodo, Julión Álvarez, Gerardo Ortíz, Larry Hernández, La Arrolladora Banda el Limón, Yuri, etc.

No te pierdas La Vox Kids próximamente por Azteca UNO.